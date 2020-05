Sky Sport: Schick al Lipsia, accordo quasi fatto. Alla Roma andranno 25 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Patrik Schick al Lipsia, l’accordo con la Roma è ormai in dirittura d’arrivo. Lo rivela Sky Sport in questi minuti, a pochi giri di lancetta dal fischio di inizio che segna la ripartenza della Bundesliga.

I giallorossi hanno detto sì allo sconto, ma solo di 3 milioni di euro: i tedeschi verseranno nelle casse del club capitolino circa 25 milioni e non i 28 (o 29, in caso di qualificazione alla prossima Champions League) pattuito la scorsa estate.

Intanto Schick si prepara a tornare in campo: tra poco il Lipsia scenderà in campo per affrontare il Friburgo nel match che segna la ripartenza del campionato tedesco. Al momento la squadra del ceco si trova al terzo posto in classifica a quota 50 punti, a – 5 dal Bayern Monaco capolista e con un vantaggio di solo un punto sul Borussia Monchengladbach, attualmente al quarto posto.