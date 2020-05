Friedkin detta le condizioni per tornare a trattare

AS ROMA NEWS – La trattativa tra Pallotta e Friedkin sembra ormai solo un ricordo. I colloqui si sono completamente raffreddati e i segnali sembrano essere tutt’altro che positivi. Il texano è sempre più lontano dalla Roma e per tornare a sedersi al tavolo delle trattative vuole dettare le sue condizioni.

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo). Friedkin vuole ragionare su cifre ben diverse da quelle stabilite prima del ciclone Coronavirus, ma dall’altra parte c’è un venditore che non è di certo allettato dall’idea di cedere a cifre di molto inferiori a quelle stabilite poche settimane fa.

Per questo Pallotta, attraverso Goldman Sachs, sta sondando il terreno per osservare se ci sono altri potenziali investitori. Non è impossibile ma è molto difficile la ripresa delle trattative col magnate texano: riduzione della pretesa della controparte (da 710 milioni a 500 milioni), certezza sullo Stadio a Tor di Valle (e quindi approvazione della Convenzione Urbanistica) ed infine riduzione monte ingaggi del 25%.

Fonte: Corriere dello Sport