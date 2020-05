Raggi: “Lo Stadio della Roma non è un cantiere come gli altri. A breve scioglieremo le riserve”

STADIO ROMA ULTIME NOTIZIE – Virginia Raggi torna a parlare dello Stadio della Roma, un progetto avviato anni fa che tra continui rinvii e modifiche tarda a vedere la sua nascita. In un’intervista apparsa oggi su “La Repubblica“, la sindaca è tornata sull’argomento e alla domanda se lo stadio si farà o meno ha risposto così:

“Quello di Tor di Valle non è un cantiere come gli altri. Vorrei ricordare che sullo stadio è intervenuta la Procura. A breve scioglieremo le riserve. Intanto grandi imprese internazionali stanno investendo a Roma. Lo Sdo lo abbiamo sbloccato. Il Print di Pietralata pure. I cantieri di Roma non si sono mai fermati”.

Insomma, anche stavolta una risposta interlocutoria da parte di Virginia Raggi. Lo Stadio della Roma resta in stand-by, in attesa di capire quando e se davvero mai saranno sciolte queste fatidiche riserve.