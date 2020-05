Roma, conti da paura: cessioni e tagli agli ingaggi, via al piano risanamento

AS ROMA NEWS – Conti in rosso profondo. C’era da aspettarselo, a Trigoria nessuno è sorpreso di quei 278,5 milioni di disavanzo. Ma se la sofferenza del bilancio era prevista, ora c’è da virare la barra per riportare la barca a dritta.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), il club vuole mettere in piedi un piano per mettere a posto i conti. Questo avverrà attraverso due strade: la cessione di alcuni asset strategici, e cioè dei calciatori, e l’abbassamento del costo del lavoro sostanzialmente attraverso il taglio del monte ingaggi dei giocatori di circa il 20, se non anche del 25 percento.

Ad esempio, nella semestrale i costi totali erano in tutto 123,9 milioni di euro (12,17 in meno rispetto all’anno precedente), di cui ben 83,7 per il personale (e cioè giocatori e staff). Il che sostanzialmente vuole dire una proiezione lorda di circa 160 milioni l’anno. Ecco, quella cifra dovrà scendere almeno a 130, possibilmente anche un po’ più in basso.

Fonte: Gazzetta dello Sport