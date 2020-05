Tre parametri zero per la Roma: Vertonghen, Bonaventura e Pedro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Vertonghen, Bonaventura e Pedro: Roma, ci siamo“. Apre così l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) che si concentra sulle prossime mosse di mercato di Petrachi, imbeccato dall’allenatore portoghese.

Fonseca vuole vincere e ha chiesto giocatori di esperienza. Vorrebbe a tutti i costi la conferma di Smalling, ma sa che è difficile. Il direttore sportivo, quindi, con la collaborazione di Baldini, si sta muovendo su altri svincolati: Vertonghen per la difesa, Bonaventura per il centrocampo e Pedro per l’attacco.

Il belga ha dato disponibilità per venire in Italia, però piace anche in Spagna e alla fine potrebbe restare in Inghilterra. Ecco perchè si sta muovendo in prima persona Franco Baldini, che può essere decisivo ai fini del suo approdo alla Roma. Per il Bonaventura, Petrachi ha un canale aperto con Raiola e resta in vantaggio.

Fonte: Corriere dello Sport