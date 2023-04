Slot non ci sta: niente stretta di mano a Mourinho. Lo Special One gli urla: “Rispetto!”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nervi a fior di pelle per Arne Slot, tecnico del Feyenoord, al termine della partita persa per 4 a 1 all’Olimpico.

L’allenatore olandese infatti, subito dopo il fischio finale che ha sancito l’eliminazione della sua squadra, ha imboccato la via del tunnel, negando la mano a Josè Mourinho.

Una mossa che ha indispettito lo Special One: il tecnico portoghese ha rincorso il collega gridandogli: “Respect, respect!“. Slot lo ha guardato male non replicando però al rimbrotto di Mou.

Fonte: Corrieredellosport.it