Smalling, arriva il rilancio della Roma: 20 milioni più 5 di bonus, accordo più vicino

AS ROMA NEWS – La Roma spinge per chiudere subito l’acquisto di Smalling. Lo rivela in questi minuti il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante.

Dopo aver concluso l’affare Pedro a parametro zero, il prossimo rinforzo per Fonseca sarà il difensore inglese. Sempre che il Manchester United accetti finalmente l’offerta che Fienga, col via libera della nuova proprietà, presenterà agli inglesi.

Questa infatti la proposta al rialzo che la Roma metterà sul piatto della bilancia per strappare il sì dei Red Devils: 20 milioni più 5 di bonus. Una proposta nettamente superiore alle precedenti che dovrebbe essere sufficiente a soddisfare le richieste dello United. Smalling è di nuovo vicinissimo ai giallorossi.

Fonte: Sky Sport