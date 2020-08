Friedkin e Fienga incontrano Paratici a Londra: assalto al ds della Juventus

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ryan Friedkin e Guido Fienga si incontreranno domani a Londra per parlare di mercato ma anche per parlare con l’attuale direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici.

Motivo dell’incontro? Il calciomercato, ovviamente. Ma non si parlerà di possibili scambi tra la Roma e la Juventus (che comunque non sono da escludere). Il motivo del faccia a faccia tra la nuova proprietà e il dirigente bianconero è legato al possibile approdo di Paratici in giallorosso.

Lo afferma il giornalista di Radio Radio, Matteo Raimondi. Questa mattina anche il quotidiano “La Stampa” raccontava del summit nella capitale inglese tra Friedkin e Paratici per offrire al dirigente il ruolo di prossimo direttore sportivo della Roma. Il ds della Juventus è infatti il primo grande obiettivo della nuova proprietà americana per aprire un nuovo corso.