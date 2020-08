La Roma di Friedkin: Fonseca sotto esame, pronti quattro acquisti ma niente campioni

AS ROMA NEWS – La nuova Roma di Dan Friedkin muoverà i suoi primi passi nei prossimi giorni. Ieri pomeriggio è stato il giorno del closing, e oggi l’edizione de “Il Messaggero” (U. Trani) racconta le prime possibili mosse della nuova proprietà.

Innanzitutto Ryan Friedkin si trasferirà nella Capitale, a conferma di quanto detto dal padre: la vicinanza alla squadra e al club è assicurata. Domani confermato il primo vertice di mercato con Fienga: si discuterà anche del rafforzamento della squadra, soprattutto dello snellimento della rosa e della riduzione del monte ingaggi.

Ma anche della posizione di Fonseca che avrà la chance di un’altra stagione. Ma rimane sotto esame. Per quanto riguarda invece il calciomercato di settembre, sono possibili quattro acquisti oltre Pedro, che è sbarcato ieri a Roma. Rinforzi sì, ma per ora niente campioni, aggiunge “Il Tempo“: il piano messo in piedi dai nuovi proprietari è lungo e complesso.

