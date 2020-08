Stadio della Roma, Friedkin valuta alternative: Tor Vergata e Fiumicino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo Stadio della Roma resta centrale nel progetto della nuova proprietà. Ma non poteva essere altrimenti: ogni grande club ha nella costruzione di un proprio impianto uno dei perni fondamentali per accrescere i propri ricavi.

E così anche Dan Friedkin lavorerà duro per riuscire in quello in cui ha fallito Pallotta e tutti i suoi predecessori: costruire la casa della Roma. Ma non è detto che il texano decida di realizzarla a Tor di Valle.

La clamorosa indiscrezione arriva oggi dalle pagine del quotidiano “La Repubblica” (M. Pinci), che nell’edizione odierna racconta come potrebbe esserci una grande novità all’orizzonte: Friedkin punta su Tor di Valle, ma nel frattempo sta valutando le alternative come Tor Vergata e Fiumicino.

Fonte: La Repubblica