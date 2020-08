Lazio, il tradimento di David Silva fa infuriare Lotito e Tare

ALTRE NOTIZIE – David Silva è sfumato proprio quando sembrava tutto fatto, facendo infuriare i laziali. Un film già visto. Nella serata di ieri è arrivato il comunicato della Real Sociedad che ne annunciava la firma.

Una doccia gelata. La Lazio aveva lavorato a lungo all’affare, e ormai i tifosi ci avevano fatto la bocca. Ma i tentennamenti delle ultime ore hanno fatto sospettare che qualcosa non stesse andando per il verso giusto.

Ora, riferisce “Il Messaggero”, il club biancoceleste si sente tradito da David Silva: gli accordi erano stati trovati, il giocatore si dimostrava entusiasta. Poi il clamoroso dietrofront. Secondo quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, il ds Igli Tare e il patron Claudio Lotito, furiosi per l’accaduto, potrebbero farsi sentire oggi con dichiarazioni ufficiali.

La Lazio aveva individuato in Silva il giocatore perfetto per guidare la squadra tornata in Champions. Ora dovrà trovare in fretta un piano B per regalare ad Inzaghi un altro giocatore forte, d’impatto e d’esperienza. Non sarà facile.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero