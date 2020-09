Smalling, c’è l’accordo con la Roma. E Karsdorp ora è vicino al Genoa

AS ROMA CALCIOMERCATO – Aggiornamenti di mercato dalle pagine dei quotidiani oggi in edicola. Si avvicina, seppur a piccoli passi, il ritorno di Chris Smalling: ieri la Roma e l’entourage del calciatore hanno trovato l’accordo totale sul contratto che lo legherà ai giallorossi (tre anni con opzione per il quarto). Ora si lavora all’intesa con il Manchester United.

Sul fronte uscite c’è da registrare l’interesse vivo e concreto del Genoa per Rick Karsdorp: sfumata l’ipotesi Atalanta, adesso è la squadra ligure la destinazione più probabile per l’olandese, che non resterà in giallorosso. Affare che ricalca quello messo in piedi con i bergamaschi: prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni dopo un certo numero di presenze.

Anche Fazio è vicino a salutare: la trattativa tra i giallorossi e i sardi è in fase avanzatissima. Il difensore argentino, che è stato una precisa richiesta di Eusebio Di Francesco, ha detto “sì” alla cessione e si trasferirà a titolo definitivo per 2,5 milioni più 0,5 di bonus. Da sistemare gli ultimi dettagli, poi arriverà la fumata bianca.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Messaggero / Gazzetta dello Sport