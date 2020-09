Chiesa, Bernardeschi, De Paul: la Roma a caccia del sostituto di Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Con Fonseca che si ritroverà senza uno dei suoi punti di forza almeno fino al prossimo marzo, la Roma medita di battere un colpo sul mercato, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani). O almeno è quello che si aspettano i tifosi.

I candidati per raccogliere l’eredità (momentanea) di Zaniolo sono tre. Il primo è Federico Bernardeschi, 26 anni, esterno offensivo della Juventus: può arrivare dai bianconeri tramite uno scambio con Florenzi.

Il secondo è Federico Chiesa, 22 anni, stella della Fiorentina che scalpita per lasciare la viola complice anche un rapporto non idilliaco con Iachini: trattativa complicata, Commisso spara alto. Il terzo nome è quello di Rodrigo De Paul: per l’ala argentina, 26 anni, l’Udinese chiede 35 milioni.

Cifre alte, anche per questo non è da escludere alla fine la sola permanenza di Under o Kluivert. Per il momento Fonseca si affiderà a Mkhitaryan e Carles Perez che ieri è risultato negativo al tampone. Improbabile a questo punto la partenza di Dzeko.

Fonte: Leggo