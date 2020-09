Roma, Under ora potrebbe restare. E il Napoli è pronto a virare su Boga

ULTIME NEWS AS ROMA – Cengiz Under potrebbe anche restare alla Roma. L’infortunio di Nicolò Zaniolo spariglia completamente le carte e a Trigoria sono ore di riflessione.

Stando a quanto riferisce oggi “Il Mattino“, la Roma non è più così sicura di volersi privare dell’attaccante turco dopo aver perso l’altro esterno mancino che sarebbe partito titolare nello scacchiere di Fonseca.

Mister Fonseca non ha chiesto alla dirigenza di tornare sul mercato per sopperire all’assenza di Zaniolo, ma vuole aspettare per capire se gli uomini attualmente in rosa sono sufficienti. Per questo motivo il Napoli è pronto a virare su Boga, alzando l’offerta al Sassuolo.

Fonte: Il Mattino