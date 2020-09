“ON AIR!” – ROSSI: “Dopo le cessioni di ieri ora mi aspetto qualche acquisto”, NISII: “Giroud come vice-Dzeko? Magari ci casca”, MAGNI: “Decisione singolare quella di Zaniolo su Villa Stuart”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Il rischio di vedere una Roma che faccia gli acquisti all’ultimo giorno di mercato come fece Sabatini c’è. E’ vero che puoi delegare, visto che al momento la Roma non ha un ds di riferimento, ma è proprio complicato fisicamente riuscire a piazzare tutti quei giocatori e acquistare quei 2-3 giocatori che servono. Togliamoci dalla testa che la Roma possa sistemare tutto, non ci sono proprio i tempi. Oggi c’è una partita a Frosinone che non proporrà nulla di nuovo. Forse vedremo Mancini, ma i giocatori per il resto quelli sono… Kokorin? Mi viene da ridere, andatevi a leggere il suo curriculum vitae su Wikipedia, parliamo di uno che è andato in galera, è uno che ama molto la bella vita… ”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Calafiori aveva il ginocchio spappolato, sembrava a rischio la normale deambulazione e invece ora è tornato a giocare e se ne parla come un bel prospetto. Zaniolo va lasciato tranquillo, molto ora dipenderà dalla sua forza mentale. Deve superare anche questa, per me già sarebbe tanto se riuscisse a tornare forte come prima… Mercato? C’è una grande preoccupazione che ho e che riguarda Dzeko: nella Polonia è risultato positivo Milik, e conoscendo la sfiga, fino a quando non ci sarà la notizia della sua negatività non sono tranquillo. Ci mancherebbe solo quello… Giroud? Magari ci casca, è una toppa, ma è una grande toppa…la Roma con Toni ci stava per vincere uno scudetto…Ma per la Roma non è possibile tenere due giocatori con quello stipendio. Non dico che prenderebbe come Dzeko, ma meno di 3,5 non chiede…Il mio preferito sarebbe Kean, che sarebbe sia un alternativa giovane e Kean, ma anche come esterno… Io poi farei uno scambio Maksimovic-Under con plusvalenze, insieme a Smalling…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Un dubbio singolare quello di Zaniolo riguardo all’operazione. E’ strana questa cosa, per carità ogni persona ha diritto di gestirsi come meglio crede, ma nello specifico non so cosa si possa imputare a Mariani dato che il crociato che si è rotto è l’altro. Se c’è stato uno squilibrio, non è certo colpa di Mariani…”

Alessandro Cristofori (Rete Sport): “Forse non è stato del tutto soddisfatto, o magari si è confrontato con altri compagni che hanno avuto risultati migliori, tipo Calafiori. Ci sta che uno possa vedere da altri parti, non tutte le società d’Europa vengono ad operarsi a Villa Stuart, che è sicuramente un’eccellenza, ma ci sono anche altri posti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Zaniolo non si vuole operare a Villa Stuart, è èerchè pensa non sia un posto certo, non è il migliore dove farsi operare al crociato. E’ una brutta pubblicità per Villa Stuart, questo va detto. Fa bene il ragazzo a fare quello gli pare, il ginocchio è suo, ma sono un po’ perplesso. Sicuramente però andrà a farsi operare da qualche luminare. In ogni squadra di calcio, specie nella Roma, ognuno fa per sé. Baldissoni è stato fatto fuori dal Cda, ma per ora resta vicepresidente. Ma io spero che venga cacciato pure Fienga: quando senti un allenatore che ti dice che Zaniolo non è pronto e poi gioca, allora c’è qualcosa di strano. Non c’è unione, non c’è coordinamento, non c’è presidente…zero… Oggi leggo Kokorin, ma signori secondo voi è all’altezza della Roma? E’ stato un genietto, ma è matto. S’è fatto un anno di carcere per aver menato un uomo di Putin, e secondo me ha fatto pure bene…”

David Rossi (Roma Radio): “Schick ha un potenziale enorme, è ora di tirarlo fuori, e se c’è un posto dove può esplodere è proprio il Bayer Leverkusen, squadra che ha fatto emergere tanti talenti. Ora forse si può chiudere qualcosa in entrata. Mi aspetto, o meglio spero che queste due cessioni, Schick e Kolarov, che alleggeriscono il monte ingaggi, possano portare a qualche affare in entrata. Non credo che entro Verona la Roma potrà chiudere tanti affari, mi accontenterei di Smalling. Spero che si riesca a chiudere questa operazione nelle prossime ore, mi sentirei un po’ più tranquillo… Dzeko? Io non sono convinto che debba decidere se restare o andare via. Questo è quello che dicono…”

Jacopo Savelli (Roma Radio): “Non è che puoi restare senza attaccante a pochi giorni dall’inizio del campionato. Se Dzeko deve decidere, almeno così dicono, non è che può farlo il 18 settembre eh…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Se tu rafforzi un muscolo, probabilmente devi rafforzare tutta la struttura. E poi ripenso ad Ancelotti, quando venne venduto al Milan in tanti pensavano fosse finito. E invece cambiò modo di giocare, perse fantasia facendo il mediano, ma divenne un carrarmato. La speranza è che Zaniolo faccia la stessa cosa, perchè due infortuni ai crociati sono pesanti… Il problema sarà soprattutto psicologico, il ragazzo avrà paura o no? La testa è importantissima… Qua abbiamo medici bravissimi, non capisco perchè andare all’estero a operarsi. Però se Zaniolo ha deciso così…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma? 19 infortuni ai crociati in 5 anni non può essere solo sfortuna… L’augurio per Zaniolo è che faccia come Baggio, anche lui ebbe un paio di infortuni seri eppure…”

Franco Melli (Radio Radio): “Cavani al posto di Dzeko? Sarebbe un grande colpo per la Roma, quello sì che sarebbe un bel modo di presentarsi per Friedkin…”

