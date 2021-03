Smalling e Veretout out anche contro il Sassuolo. Ecco come giocherà la Roma in piena emergenza

NOTIZIE ROMA CALCIO – Emergenza totale per la Roma, che contro il Sassuolo giocherà di fatto senza difesa. L’unico titolare che le resta a disposizione è Gianluca Mancini, ancora impegnato con la Nazionale che questa sera affronterà la Lituania in terra straniera.

Fonseca dunque sarà costretto ad affidarsi di nuovo a Federico Fazio, un calciatore ormai ai margini del progetto tecnico dei giallorossi ma che sarà titolare sabato prossimo al Mapei Stadium. Non recupera infatti Cristante, che anche oggi ha fatto solo fisioterapie, ma nemmeno Smalling, che sembrava sul punto di tornare in gruppo durante la sosta.

E invece niente da fare: anche oggi l’ex centrale del Manchester United ha svolto lavoro individuale, e a meno di tre giorni dalla partita contro il Sassuolo è difficile, per non dire impossibile, pensare a Smalling titolare. La speranza è di rivederlo in campo per la decisiva sfida contro l’Ajax, anche se a questo punto diventa difficile fare pronostici. Oggi si è rivisto in gruppo Juan Jesus, ma dopo che il Covid lo ha tenuto a lungo lontano da Trigoria il brasiliano sarà al massimo arruolabile per la panchina.

Non recupera nemmeno Jordan Veretout, verso il quale c’era un po’ di ottimismo in vista della pausa per le nazionali. E invece il francese è out per il Sassuolo, e anche qui la gestione viene fatta anche in vista della partita di Europa League dell’Amsterdam Arena. Formazione inedita dunque per la Roma in vista di sabato: possibile difesa a quattro con Fazio-Mancini nel mezzo, a meno che Fonseca non decida di riportare Spinazzola nei tre centrali.

A centrocampo Diawara farà coppia con Pellegrini, vista l’assenza di Villar per squalifica. Sulla trequarti out Mkhitaryan, a forte rischio anche per la partita di ritorno contro l’Ajax, giocheranno quindi Pedro ed El Shaarawy. In attacco Borja Mayoral parte favorito su Dzeko, destinato invece a guidare l’attacco giallorosso nella decisiva sfida di Coppa.

Giallorossi.net – A. Fiorini