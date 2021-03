AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di mercoledì 31 marzo 2021:

Ore 15:15 – Nella partita di stasera Lituania-Italia tra i pali giocherà Svedkauskas, ex Roma Primavera. Il portiere, ora 26enne, ha indossato la maglia giallorossa nel 2012-13, e fino al 2017 ha girato in prestito B e C. Adesso invece gioca nel Lommel SK, squadra belga che milita nella seconda divisione. (Il Romanista)

Ore 13:15 – Nessuna buona notizia dall’allenamento odierno svolto a Trigoria: Smalling prosegue il lavoro individuale con Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Cristante fa solo terapie, così come Kumbulla.

Ore 13:00 – Problema per Lorenzo Pellegrini nel ritiro dell’Italia che stasera affronterà la Lituania. Il centrocampista giallorosso, che nei piani di Mancini dovrebbe giocare dall’inizio, ha preso una botta al ginocchio nell’ultimo allenamento che ne mette in dubbio la presenza. Lo scrive Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter.

Ore 12:40 – Sarà Luca Pairetto l’arbitro che dirigerà Sassuolo-Roma di sabato prossimo. Al Var ci sarà Aureliano.

Ore 10:30 – La FIGC ha reso noti i compensi agli agenti sportivi pagati dai club dal primo gennaio del 2020 al 31 dicembre del 2020. La Juventus è quella che ha speso di più con quasi 21 milioni. Dietro la Roma con oltre 19 milioni, poi Milan (14,3), Napoli (12), Inter (9), Atalanta (6) e Lazio (5,5).

Ore 9:50 – Via alla staffetta in attacco tra campionato e coppa: contro il Sassuolo toccherà a Borja Mayoral, mentre contro l’Ajax giocherà Edin Dzeko. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:30 – Fonseca costretto a cambiare contro il Sassuolo: si può tornare alla difesa a quattro, con Fazio titolare al fianco di Mancini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Paradosso Stadio della Roma: secondo quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo, ora è il Comune che valuta di chiede i danni d’immagine…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…