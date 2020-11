Smalling, Ibanez e Mancini ok per il Napoli. Kumbulla scalpita

NOTIZIE ROMA CALCIO – Altre buone notizie per Fonseca dopo la vittoria di ieri: stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti), il tecnico recupererà tutta la sua difesa (o quasi) in vista della partita di domenica contro il Napoli.

A cominciare da Chris Smalling: il centrale inglese aveva accusato una forte intossicazione alimentare che lo aveva debilitato, poi una volta tornato a disposizione di Fonseca ha subito avvertito dolore al ginocchio. Il tecnico si aspetta di poterlo schierare dal primo minuto contro il Napoli e i prossimi allenamenti saranno decisivi per confermarlo.

Probabile recupero anche per Mancini e Ibanez: i due centrali hanno saltato la gara contro il Cluj dopo essere usciti malconci dall’ultima di campionato. Scongiurate lesioni muscolari, entrambi avevano riportato un risentimento ma al San Paolo dovrebbero esserci.

Out in invece Santon, dopo essere risultato negativo al tampone, è alle prese con una lesione della coscia sinistra. Kumbulla scalpita per tornare a disposizione: il difensore, fermato da giorni dal Covid, non manifesta sintomi ma risulta ancora leggermente positivo, così come Zalewski. La speranza è di tornare negativo, magari già da oggi.

Fonte: Il Tempo