CLUJ-ROMA 0-2, Il Romanista: “Lupi nella nebbia”, Gazzetta: “Festa giallorossa”, Leggo: “Qualificazione centrata con una difesa da brividi”

AS ROMA NEWS – La Roma si conferma bella e vincente anche in Europa League: battuto il Cluj per 2 a 0 in un match dominato senza affanni nonostante le tantissime assenze e rotazioni fatte dal mister.

Oggi i quotidiani celebrano senza particolare enfasi la vittoria sul campo dei rumeni. La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) titola: “Festa Roma, Veretout bussa due volte, Fonseca è già qualificato”. La squadra di Fonseca batte il modesto Cluj nella ripresa, dopo un primo tempo “sonnacchioso“. Nonostante l’assenza di cinque centrali difensivi la squadra non si è scomposta: Fonseca ha adattato Spinazzola e Cristante a fianco di Juan Jesus, unico difensore di ruolo, collezionando un altro clean sheet.

Il Messaggero (A. Angeloni) invece titola: “Roma, avanti tutta”. La squadra ora è sicura della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, almeno come seconda del girone, con due turni di anticipo. E questo rilassa molto Fonseca in attesa del tour de force pre-natalizio. L’obiettivo è centrato nonostante le difficoltà, ma con sforzo leggero. Partita senza grossi slanci, dalla quale poteva arrivare solo una brutta figura. Evitata, però.

“ConCluj e felici“, è invece il titolo di Leggo (F. Balzani): la Roma vince a casa di Dracula e con una difesa da brividi, e si qualifica con 10 punti (e 1 solo gol subito) ai sedicesimi di Europa League dovendo ancora giocare due sfide con Cska Sofia e Young Boys. Basta un punto per conquistare pure il primo posto ancora insidiato dagli svizzeri. Dettagli.

“Lupi nella nebbia” titola invece l’edizione odierna de Il Romanista. La squadra, nonostante le tante assenze, non soffre mai e porta a casa una vittoria importante anche per il cammino in campionato. Ora testa, cuore e tutto al San Paolo.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Leggo / Il Romanista