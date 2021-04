Smalling, il rientro può slittare a maggio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Resta avvolto dal mistero il possibile rientro in campo di Chris Smalling, difensore di 31 anni che la Roma ha acquistato la scorsa estate dal Manchester United facendo un grosso sacrificio economico pur di regalare a Fonseca il giocatore che il tecnico aveva fortemente richiesto ai Friedkin.

Il centrale inglese ha ancora dei fastidi al ginocchio che lo stanno costringendo a uno stop più lungo del previsto. Smalling è addirittura voltato giorni fa in Spagna per affidarsi al professor Cugat e iniziare una cura con i fattori di crescita. Ma per vedere se i risultati saranno quelli sperati ci sarà bisogno di altro tempo.

Quanto, al momento, è difficile dirlo. Di sicuro Smalling non giocherà Roma-Ajax di giovedì, e nemmeno Torino-Roma di domenica prossima. Stando a quanto rivela oggi Leggo (F. Balzani), il rientro in campo del difensore inglese rischia addirittura di slittare a maggio, mettendo a rischio perfino la presenza del giocatore nell’eventuale semifinale di Europa League, in programma a cavallo tra la fine di aprile e i primi di maggio.

Fonte: Leggo