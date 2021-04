Roma a caccia di gol, Pinto ha il nome giusto: Gouiri del Nizza

AS ROMA CALCIOMERCATO – Roma a caccia del centravanti del futuro, e sulla Gazzetta dello Sport (C. Laudisa) questa mattina si snocciolano i nomi finiti sul taccuino di Tiago Pinto, al lavoro per individuare il giusto rinforzo per l’attacco giallorosso.

Stando a quanto rivela il quotidiano, in cima alla lista c’è Amine Gouiri, centravanti francese di origini algerine di 21 anni. Cresciuto calcisticamente nell’Olympique Lione, l’attaccante si è trasferito nel 2020 al Nizza (per 7 milioni) dove è esploso: quest’anno ha già segnato 16 reti (4 in Europa League) e non è poco per un attaccante così giovane.

Ma la lista di Tiago Pinto è molto lunga e comprende anche tanti giovanissimi centravanti da seguire con attenzione. Uno di questi è Abada Liel, 19 anni, già nel giro anche della nazionale israeliana. In Premier League ha messo gli occhi su Atta Zion,16 anni, del Crystal Palace.

Passando ai difensori uno in vista è il portoghese Nuno Tavares del Benfica. Non è da sottovalutare neanche Omeragic e nel mirino c’è anche Vandervoort, portiere del Genk.

Fonte: Gazzetta dello Sport