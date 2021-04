Nela: “Roma, per risalire serve un progetto in stile Atalanta”

AS ROMA NEWS – Sebino Nela, ex terzino giallorosso, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola per commentare la corsa Champions in questo finale di stagione. Queste le sue parole riguardo alla Roma:

“Come vedo il futuro giallorosso? Occorre sintonia tra l’allenatore e un d.s. che non pensi solo alle plusvalenze, ma a fare acquisti funzionali a un progetto tecnico. Vanno bene giovani come Villar, Ibanez o Mancini, perché non è detto che alla piazza bisogna per forza dare dei “nomi” importanti se non sono necessari. Anche qui l’Atalanta, spendendo decine di milioni meno delle altre, riesce a fare meglio. E ha portato a casa anche il nuovo stadio”.

Ma se il progetto dovesse essere affidato a Nela, Sebino quale scelte farebbe per rilanciare la Roma? “Prendo il migliore tecnico in circolazione: Gasperini? Guardiola? Chi si ritiene giusto. E poi si spiega chiaramente ai tifosi che si comincia un progetto destinato a durare nel tempo e in cui occorrerà anche fare dei sacrifici per investire e avere un impianto di proprietà“.

