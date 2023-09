Smalling ko, i guai iniziano dal ritiro: tutta la verità sul problema di Chris

AS ROMA NEWS – C’è un problema che Chris Smalling si porta dietro da tanto tempo e che non è ancora riuscito a superare. L’ultima apparizione risale allo scorso primo settembre, Roma-Milan 1-2, poi il difensore sparisce dai radar.

E in mezzo c’è una verità scomoda di cui si parla malvolentieri a Trigoria, e che viene svelata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport: il centrale inglese non sta bene, non è ancora guarito e non può allenarsi.

L’ex difensore dello United si porta appresso un problema non muscolare, bensì tendineo, addirittura dall’inizio del ritiro. Per tutta l’estate ha gestito un problema ormai cronico in una parte del corpo che gli aveva dato già problemi in passato e che gli ha impedito di svolgere una preparazione completa e compiuta.

Così si spiega forse il suo pessimo inizio di campionato: nelle prime tre giornate è stato uno dei peggiori della Roma, entrando da protagonista negativo in almeno tre gol subiti da Rui Patricio. Ma adesso sappiamo che un motivo c’era: se le condizioni fisiche di un atleta non sono buone, la performance inevitabilmente ne risente.

Durante la sosta di settembre Smalling ha seguito un programma personalizzato di riabilitazione, alternato a qualche tentativo di corsa in campo. Ma il dolore non è scomparso. Da qui l’idea, condivisa con Mourinho e con lo staff medico, di fermarsi fino alla totale guarigione. Non c’è nessuno strappo interno su questo fronte. Semmai un po’ di preoccupazione perché Smalling, fresco di ricco rinnovo del contratto, non è più un bambino: a novembre Chris compirà 34 anni.

Fonte: Corriere dello Sport