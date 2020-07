Smalling, la Roma fa la sua offerta e attende la risposta dello United

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma vuole trattenere Smalling e fa la sua offerta, racconta oggi la Gazzetta dello Sport. Adesso la palla passa al Manchester United, con i giallorossi che sembrano fiduciosi della fumata bianca nonostante le richieste spropositate degli inglesi.

L’ultima offerta avanzata da Franco Baldini ai Red Devils prevede un prestito oneroso a 3 milioni di euro e obbligo di riscatto nel 2021 a 14 milioni di euro. Affare complessivo per il cartellino da 17 milioni di euro. Una cifra comunque non indifferente per un giocatore che ha scavallato la soglia dei 30 anni. Gli intermediari del giocatore saranno oggi a Roma per fare il punto della situazione.

Adesso la palla passa allo United, che nelle scorse settimane, forte dell’interesse di altri club sia inglesi che italiani per Smalling, aveva sempre avanzato pretese molto più altre, chiedendo 25 milioni per il suo difensore. Se sia stato un bluff o meno lo scopriremo presto. Nella Roma c’è fiducia, anche considerata la volontà del calciatore. Si attende ora la risposta del Manchester.