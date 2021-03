SMALLING: “La Roma ha fatto un passo avanti rispetto all’anno scorso. Ho saltato troppe partite, ora voglio giocare”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling, dopo aver parlato nel prepartita di Roma-Genoa, interviene ai microfoni di Dazn e Roma Tv anche al termine dell’incontro. Ecco le sue parole:

CHRIS SMALLING A DAZN

Ci avevi detto prima della partita che ti sentivi bene fisicamente, oggi grande partita.

“Stavo bene, ho avuto buone sensazioni. Potevamo chiudere prima la gara, mi alleno tanto durante la settimana. Sono contento, i risultato in campo si vedono e ho aiutato la squadra a prendere i tre punti”.

Abbiamo visto un tuo tocco di mano nel primo tempo, ricordi l’episodio?

“Non ricordo il momento. Penso che sia stato un intervento pulito, perché non me ne sono neanche accorto”.

Percepisci il miglioramento rispetto allo scorso anno?

“Credo che sappiamo che adesso dobbiamo fare più punti possibile. Ce la giochiamo per rimanere nella zona Champions, abbiamo fatto un passo in avanti rispetto allo scorso anno”.

Prossimo intervista in italiano?

“Sì, arriverà molto presto. Voglio migliorare”.

CHRIS SMALLING A ROMA TV

Il match?

“Mi sento bene, non vedevo l’ora di tornare. Ho saltato troppe partite, volevo giocare e aiutare la squadra. Si è visto lo spirito collettivo e abbiamo lottato fino alla fine”.

Ti senti pronto per giocare ogni 3 giorni?

“Voglio essere disponibile per ogni partita, lavorerò duramente per farlo. Sono abituato a giocare spesso, bisogna farlo nei grandi club. Sono contento di aver aiutato oggi la squadra e voglio rifarlo giovedì”.

Dove ti trovi meglio?

“Non importa, lavoriamo tutta la settimana per poter essere flessibili e polivalenti. Abbiamo diversi movimenti che facciamo, per me non è importante la posizione, riusciamo anche a scambiarci e possiamo farlo perché ci lavoriamo in settimana”.