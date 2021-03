ROMA-GENOA 1-0: le pagelle

AS ROMA NEWS – La Roma batte anche il Genoa e conferma di non fare sconti contro le squadre inferiori. Decide un gol di Mancini, tra i migliori in campo insieme al suo compagno di reparto Chris Smalling. Delude un po’ l’attacco, poco incisivo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico e al loro allenatore Paulo Fonseca:

Pau Lopez 6 – Una parata facile facile su Destro nel primo tempo. Nella ripresa il Genoa non tira praticamente mai in porta.

Mancini 7,5 – Difende alla grande e segna un bel gol. Nella ripresa, insaziabile, cerca anche il bis.

Smalling 7,5 – Argina bene un cliente scomodo e molto motivato come Destro. Nella ripresa diventa insuperabile, sia in velocità che sulle palle alte. Chris is back.

Cristante 6,5 – Schierato a sorpresa sul centro sinistra, se la cava bene.

Karsdorp 6 – Al solito: gioca una partita attenta, senza picchi, ma con lucidità.

Diawara 6,5 – Buona partita in regia, conferma il buon momento con una prova convincente Dal 59′ Villar 6,5 – Prezioso nel finale quando la Roma deve congelare il risultato. Prende anche un palo.

Pellegrini 6,5 – Assist dalla bandierina per il gol di Mancini. Generoso, fa un doppio lavoro per la squadra, e lo paga con la troppa imprecisione.

Bruno Peres 6,5 – Ancora una volta fa il suo dovere nel ruolo di terzino sinistro. Attento nelle chiusure, meno brillante quando deve attaccare. Ma gioca una buona partita. Dal 87′ Spinazzola sv.

Pedro 6,5 – Voglioso di fare bene, nel primo tempo è uno dei più pimpanti. Sempre nel vivo del gioco, nella ripresa coglie un palo con un gran colpo di tacco. Dal 75′ Carles Perez 6 – Giusto atteggiamento e piglio nei pochi minuti giocati.

El Shaarawy 6 – Nel primo tempo un paio di lampi. Cerca il gol col suo famigerato destro a giro stavolta senza fortuna. Va ancora troppo a corrente alternata, deve integrarsi meglio nel gioco della squadra. Dal 59′ Mkhitaryan 6,5 – Ruba l’occhio con una serie di giocate sontuose. Gli manca il guizzo finale.

Borja Mayoral 5,5 – Nel primo tempo si dà un gran da fare con i suoi tagli, ma è poco efficace in zona gol. Nella ripresa si vede poco. Dall’87’ Fazio sv.

PAULO FONSECA 7 – Azzecca mosse e cambi, la Roma oggi porta a casa tre punti da squadra matura. Poco spettacolo, ma anche una solidità difensiva molto apprezzabile. Avanti così.

Giallorossi.net – A. Fiorini