Smalling, la Roma ora gli chiede di restare e di rifiutare ogni offerta presentata allo United

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Chris Smalling dice addio alla Roma, ma forse è solo un arrivederci. Il club giallorosso non ha infatti perso tutte le speranze di riuscire ad acquistarlo, ma a questo punto solo al termine dell’Europa League. A niente è valso il rilancio di Baldini, arrivato a offrire, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, 18 milioni di euro.

Stando a quanto racconta oggi “Il Messaggero” (S. Carina), i giallorossi hanno in mente un modo per provare a trattenere il giocatore inglese: la Roma ha chiesto al calciatore di rimanere nella Capitale e rifiutare, prossimamente, le offerte che i Red Devils gli sottoporranno.

Solo così a Trigoria contano di poter rientrare in gioco nella parte finale del mercato (chiude il 5 ottobre). Bisognerà però capire cosa vorrà fare Smalling che per carattere ha già dimostrato di non essere tipo molto avvezzo ai braccio di ferro. Di certo la Roma rimane scottata dall’atteggiamento dell’agente del ragazzo, dal quale ci si attendeva un comportamento diverso dopo che un mese fa era stato ingaggiato il giovane Podgoreanu, sempre della Omni Sport.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero