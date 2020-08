Neri (ex preparatore Roma): “Zaniolo sembra Ibra: forza fisica e potenza top”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Massimo Neri, ex preparatore tra le altre di Roma, Juventus e Real Madrid, è stato intervistato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport ed ha parlato dell’esplosione di Nicolò Zaniolo. Questo il suo pensiero sul talento giallorosso:

Dal punto di vista fisico ed atletico, qual è la qualità migliore di Zaniolo?

La struttura e la potenza che evidenzia la qualità tecnica. Un giocatore bravo ma che non ha la struttura non si può permettere ciò che fa lui.

Forza, esplosività e resistenza. Quali i parametri dove eccelle?

La forza che manifesta nei gesti specifici del calciatore, la capacità di cambiare passo e accelerare palla al piede. Nell’azione contro la Juventus mi ha ricordato un po’ il giovane Ibrahimovic, che quando partiva si scrollava di dosso gli avversari. Mi sorprende il cambio di marcia, della velocità in corsa.

Giocatori così spaccano in due le partite…

E’ il prototipo del giocatore moderno. Come forza quando lo vedo giocare mi viene da pensare subito ai calciatori di colore che giocano in Inghilterra o Francia. E poi ha anche personalità. Anche qui mi ricorda un po’ Ibrahimovic, con la differenza del ruolo ovviamente.

Una muscolatura così va gestita?

Sì, bisognerà fargli un abito su misura. L’infortunio che ha avuto mi ricorda quello di Ronaldo.

Fonte: Gazzetta dello Sport