Pedro, spalla lussata: possibile l’intervento chirurgico. E ora la Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sulle condizioni di Pedro, attaccante spagnolo che la Roma si è di fatto già assicurata (anche se manca l’annunicio ufficiale) a parametro zero. Il calciatore, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), ha riportato una lussazione della spalla durante la sfida tra Chelsea e Arsenal.

Un infortunio che preoccupa la Roma: il club giallorosso ora vuole vederci chiaro ed essere certa delle condizioni del calciatore. Per questo motivo Pedro potrebbe anche effettuare una visita specialistica nella Capitale per decidere se operarsi o meno.

Il suo futuro in giallorosso però non sembra essere in dubbio: salvo clamorose sorprese, Pedro sarà comunque un giocatore della Roma. Ma l’annuncio del suo acquisto, scrive “Il Messaggero” (G. Lengua) sarà ufficializzato solo dopo l’intervento chirurgico, ipotesi su cui il club giallorosso spinge per accorciare i tempi di recupero.

