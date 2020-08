Calciomercato Roma: il Manchester United ha chiesto 300mila euro a partita per il prestito di Smalling, ma la Roma dice no

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma si prepara ad affrontare la fase finale dell’Europa League senza il suo difensore più importante e con maggiore esperienza internazionale, vale a dire Chris Smalling.

Come infatti riportato da varie fonti nella giornata di ieri, non è stato raggiunto un accordo tra Manchester United e Roma per il prolungamento del prestito del difensore, che quindi avrebbe disputato (almeno per questa stagione) la sua ultima partita in giallorosso nell’ultimo match di Serie A contro la Juventus.

Stando a quanto riporta il sito Repubblica.it infatti, Il club inglese avrebbe chiesto 300 mila euro a partita per estendere il prestito durante l’Europa League, in alternativa al riscatto (per il quale il prezzo fissato era di circa 20 milioni).

La Roma avrebbe però detto no alla proposta degli inglesi

(Fonte: La Repubblica)