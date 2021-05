Smalling, la stagione rischia di essere finita. Col Crotone spazio di nuovo ai Primavera

NOTIZIE ROMA CALCIO – Occhi puntati su Chris Smalling. Nella giornata di oggi si conoscerà l’entità del suo infortunio muscolare, ma a questo punto è molto probabile che la sua tormentata stagione in giallorosso sia finita qui.

Mancano infatti appena quattro partite alla fine di questo campionato: la Roma affronterà Crotone e Inter, una matematicamente retrocessa e l’altra già campione d’Italia, due squadre che non hanno più nulla da chiedere alla propria stagione. Poi l’attesissimo derby con la Lazio e infine la sfida con lo Spezia all’ultima giornata, con i liguri che potrebbero giocarsi la salvezza proprio in quella occasione.

Domani contro i calabresi Fonseca dovrà fare i conti con una serie infinita di infortunati: out Pau Lopez, Spinazzola, Smalling, Diawara, Veretout, Carles Perez, El Shaarawy e Zaniolo. Di questi solo il Faraone può sperare in una convocazione in extremis, gli altri sono di sicuro tutti indisponibili. A questi si aggiunge lo squalificato Mancini. Insomma, una vera e propria formazione di calciatori inutilizzabili.

Contro il Crotone dunque di nuovo spazio a Fazio, ma anche l’americano Reynolds ha delle chance di giocare dal primo minuto. Sgomita Pastore, ma al momento è più probabile rivedere Darboe o Zalewski che il Flaco in campo. In attacco giocherà Mayoral, con Pedro e Mkhitaryan a supporto. Potrebbero rifiatare invece Karsdorp e Cristante.

Giallorossi.net – G. Pinoli