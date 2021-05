Mourinho taglia gli over 30 dalla rosa: solo in quattro possono restare alla Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da una parte la Roma di Fonseca, che deve concentrarsi sul finale di stagione. Dall’altra quella di Mourinho, che è già al lavoro per costruire una squadra più competitiva.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, un aspetto da considerare nella rosa da consegnare allo Special One è l’età media, con molti giocatori over 30 che andranno valutati in vista del prossimo anno.

La Roma avrà ben undici calciatori sopra i trent’anni in rosa, e cinque di questi sono in scadenza: Mirante, Bruno Peres, Juan Jesus, Farelli e Mkhitaryan. Per i primi quattro non ci sarà rinnovo di contratto, mentre per l’armeno la questione è delicata: il giocatore ha accumulato delle ruggini con Mourinho dai tempi di Manchester e bisognerà vedere se potranno essere messe da parte.

Per quanto riguarda gli altri, gli unici che potrebbero restare in rosa sono Dzeko, Smalling e Pedro. Per gli altri si cercherà una sistemazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport