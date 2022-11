Smalling, l’agente chiarisce: “Non c’è nessun rinnovo automatico del club, il suo contratto con la Roma scade nel 2023”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Interpellato dal giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, James Featherstone, agente di Chris Smalling, ha parlato della situazione del suo assistito:

“La Roma non ha un’opzione nel suo contratto”, ha chiarito il procuratore del calciatore inglese, “L’accordo con il club giallorosso scade a giugno 2023”.

“Il giocatore è focalizzato sul fare il proprio meglio per la Roma e continuare le sue prestazioni di alto livello per vincere in giallorosso“, ha proseguito Featherstone, “Il suo feeling sulla Roma, i tifosi, la squadra e la città è assolutamente positivo“.