Smalling, Mancini e Ibanez: è il giorno della verità. Ecco chi ha più possibilità di farcela per il Napoli

NOTIZIE ROMA CALCIO – Oggi è il giorno della verità per Ibanez, Smalling e Mancini. Nell’odierno allenamento di rifinitura sarà più chiaro il destino dei tre difensori centrali, che hanno dovuto saltare la trasferta europea con il Cluj per infortunio. Lo scrive l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora).

Fonseca farà di tutto per averli a disposizione per il match contro il Napoli, una partita in cui nel reparto arretrato mancherà ancora Kumbulla, sempre alle prese con il Covid. Nella seduta di ieri c’è stato un primo provino per i tre difensori per cercare di capire quante possibilità hanno di recuperare.

Ibanez ha svolto il riscaldamento atletico con il gruppo per poi allenarsi a parte, mentre Smalling e Mancini hanno fatto prima differenziato e si sono aggregati ai compagni soltanto per la fase tattica della seduta. Domani mattina, prima della partenza per Napoli, faranno un ultimo test che chiarirà ogni ulteriore dubbio di Fonseca.

A oggi, scrive la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), la situazione più fluida sembra essere quella di Gianluca Mancini mattina, che si è sempre allenato a parte tutta la settimana ma domenica scorsa, contro il Parma, è riuscito comunque a restare in campo nonostante il fastidio muscolare. Il difensore che però nell’allenamento di ieri ieri sembra aver dato risposte migliori è stato Ibanez. Ma a Trigoria né i medici né lo stesso Fonseca si sono voluti sbilanciare.

Fonte: Il Tempo / Gazzetta dello Sport