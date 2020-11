AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 26 novembre 2020:

Ore 11:10 – Paulo Fonseca ha rilasciato una lunga intervista a un canale Youtube nel quale parla della sua evoluzione nella Roma, del calcio in generale, ma soprattutto di Tiago Pinto: “E’ un grande professionista, ma anche un grande azzardo. Il suo arrivo mi fa felice. Ci saranno tanti confronti con lui, ma l’ultima decisione sarà la mia”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – Nelle scorse settimane Dan Friedkin ha contattato l’architetto Renzo Piano per la ristrutturazione del Flaminio, ma il progettista ha declinato l’invito perché ha molti lavori in piedi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’ipotesi Flaminio, seppur di difficile realizzazione, rimane comunque in piedi.

Ore 9:00 – Smalling, Ibanez e Mancini verso il recupero per Napoli-Roma, la seduta di allenamento a Trigoria oggi sarà molto importante in tal senso. Kumbulla scalpita e spera di tornare negativo al Covid.

