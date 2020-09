Smalling più Izzo: si può. Ecco come…

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Trattative in corso in casa Roma. Si preannuncia una settimana molto calda per quello che riguarda il calciomercato giallorosso. La squadra di Fonseca sarà di scena a Verona tra cinque giorni e al tecnico servono rinforzi subito.

Ecco perchè viene facile pensare che nelle prossime ore possano esserci accelerate su alcune trattative aperte da tempo, specialmente per la difesa. La Roma registra una piccola frenata sul fronte Smalling, ma la trattativa con lo United prosegue senza sosta. Per ora Kumbulla è un’ipotesi che resta sullo sfondo, anche considerando le alte richieste del Verona.

Smalling dunque resta il primo obiettivo dei giallorossi. Fonseca spera ancora di averlo a disposizione per la gara contro i veneti: il difensore inglese si sta allenando in disparte con lo United, e non avrebbe problemi a tornare immediatamente titolare nella Roma conoscendo già gioco e compagni di squadra. Serve però l’accelerata decisiva, può arrivare da un momento all’altro e la fiducia resta alta.

Ma l’acquisto dell’inglese non può bastare: Fonseca chiede un altro rinforzo per la sua difesa a tre, e la Roma sta lavorando anche all’affare Izzo, messo in piedi già nei giorni scorsi. Si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dopo un certo numero di presenze. I granata chiedono 20 milioni, ma non è da escludere che il prezzo possa abbassarsi sensibilmente inserendo una contropartita tecnica: il nome che circola in queste ore è quello di Bryan Cristante. Per ora è solo un’ipotesi, perchè bisognerebbe capire anche la volontà del calciatore.

Giallorossi.net – F. Turacciolo