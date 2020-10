Smalling più Mayoral, ora Fonseca è pronto a lanciare la corsa Champions

AS ROMA NEWS – E’ una Roma più completa, e anche più forte, quella che ha in mano Fonseca alla ripresa del campionato. Le ultime ore di mercato hanno regalato al mister quei due rinforzi che chiedeva a gran voce: un difensore esperto e un attaccante centrale di livello.

Gli acquisti di Smalling e Borja Mayoral non vanno sottostimati: il primo permetterà alla difesa, giovane e promettente, di avere un altro pilastro su cui poggiare. Smalling sarà poi fondamentale per la crescita dei suoi compagni di reparto, che avranno in lui un modello da seguire.

Con Borja Mayoral invece Fonseca ha un attaccante affamato, pronto a dare il massimo per la causa romanista, e dalle indubbie qualità tecniche. Lo spagnolo era considerato un talento fulgido nella cantera del Real Madrid, ora deve solo mantenere quelle promesse. Lo spagnolo può essere un’alternativa a Dzeko, ma potrebbe trovare spazio anche in tandem col bosniaco.

La Roma, che teoricamente avrebbe totalizzato 5 punti nelle prime tre gare, e con l’ostacolo Juve già superato, sarebbe partita discretamente se non fosse arrivata la sconfitta a tavolino di Verona. Le prestazioni della squadra non hanno pienamente soddisfatto i Friedkin, soprattutto i cali di forma dopo i 60 minuti di gioco, ma ora Fonseca ha avuto tempo per lavorare sulla condizione della squadra.

E adesso avrà in più due rinforzi importanti da utilizzare in questo primo mini ciclo di partite che darà una prima e importante risposta sulle ambizioni della Roma. L’obiettivo dichiarato è migliorare il quinto posto dell’anno scorso: solo con un piazzamento in Champions i Friedkin potrebbero dirsi soddisfatti della stagione romanista.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport