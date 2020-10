Verso Roma-Benevento: Smalling manda Kumbulla in panchina, Dzeko favorito su Mayoral

NOTIZIE ROMA CALCIO – Ultimi tre giorni di preparazione alla partita di domenica sera, ore 20:45, tra la Roma e il Benevento. Fonseca avrà forse modo di riavere a disposizione i tanti nazionali già da oggi: i vari Dzeko, Pellegrini, Spinazzola e Mkhitaryan saranno a Trigoria già in giornata, ma dovranno sottoporsi al tampone e quindi saranno valutati dallo staff medico per capire se potranno essere aggregati subito al gruppo.

Intanto Fonseca ha già in mente la formazione da schierare contro i campani. In porta sarà confermato Mirante, mentre in difesa il rientro di Smalling manderà in panchina il nuovo arrivato Kumbulla, con Mancini e Ibanez confermati. A centrocampo, con Diawara out, scontata la coppia Veretout-Pellegrini, mentre sulla trequarti agiranno gli intoccabili Pedro e Mkhitaryan.

A destra ballottaggio Bruno Peres-Santon (Karsdorp è da valutare), mentre a sinistra giocherà ancora Spinazzola. In attacco Dzeko sembra ancora favorito sul nuovo arrivato Borja Mayoral. Lo spagnolo scalpita: ha lavorato tutte e due le settimane con Fonseca, e se Edin, di rientro dalla nazionale, non dovesse essere al top è pronto a giocarsi le sue chance.

Giallorossi.net – F. Turacciolo