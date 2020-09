Smalling può tornare, ma prima la Roma deve piazzare Fazio in Spagna

NOTIZIE AS ROMA – Preso Kumbulla, la Roma non ha perso la speranza di arrivare a dama con Smalling. Non tutti i quotidiani oggi in edicola sono della stessa idea al riguardo: Il Messaggero racconta che da Trigoria escludono un ritorno di fiamma per il centrale inglese, dopo aver speso tanto per il giovane albanese.

Ma tutti gli altri giornali continuano a pensare che la Roma farà ancora di tutto per riportare Smalling a Trigoria. Stando a quanto racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora), i giallorossi non hanno affatto mollato il giocatore del Manchester United, che resta un obiettivo per completare la difesa di Fonseca.

Prima di ritornare all’assalto però, la Roma deve piazzare Federico Fazio, che dopo l’arrivo di Kumbulla sarebbe di troppo insieme a Smalling. Intermediari a lavoro, si sta cercando una squadra in Spagna per il difensore argentino: il Valencia, il Betis e il Celta Vigo sono a caccia di un centrale.

Fonte: Il Tempo