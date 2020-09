Zaniolo, decorso molto positivo: lascia in anticipo la clinica in Austria e fa ritorno a Roma

AS ROMA NOTIZIE – Con un giorno di anticipo sul previsto, sta tornando a Roma Nicolò Zaniolo dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro in Austria. Il centrocampista della Roma, operato a Innsbruck dal professor Fink avrebbe dovuto lasciare la clinica domani, ma visto l’ottimo decorso ha potuto lasciare la struttura in anticipo.

Niente corse contro il tempo, però: Zaniolo, d’accordo con lo staff della Roma e il medico che lo ha operato, rispetterà in pieno il protocollo, rispettando ogni singola tappa nonostante la voglia (comprensibile) di tornare a giocare il prima possibile.

Con lui ci sarà anche un fisioterapista dello staff di Fink, che lo seguirà almeno per un mese, insieme ai colleghi della Roma. Nelle prime tre settimane Zaniolo non farà praticamente nulla, al massimo un po’ di lavoro per non perdere il tono muscolare dell’altra gamba, mentre nella quarta settimana post operazione, quindi da metà ottobre, inizierà il protocollo vero e proprio. Con l’obiettivo di tornare in campo a primavera inoltrata. Senza fretta.

Fonte: Gazzetta.it