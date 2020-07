Smalling resterà alla Roma, lo United accetta l’offerta: sarà prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 17 pagabili in tre anni

CALCIOMERCATO AS ROMA ULTIME – Chris Smalling resta alla Roma, arriva la fumata bianca. Almeno stando a quanto rivela in questi minuti il giornalista Alfredo Pedullà. Il Manchester United infatti ha detto sì all’ultima proposta dei giallorossi.

In queste ore la Roma ha rilanciato mettendo sul piatto un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto che sale da 15 a 17, ma con un pagamento dilazionato in tre anni. Una proposta che ha messo d’accordo anche i Red Devils.

Decisiva in questa trattativa la volontà del ragazzo, determinato a restare alla Roma anche per i prossimi anni. Affare fatto, il Manchester United ha accettato l’offerta dei giallorossi, ora mancano solo i passaggi burocratici. E chissà che le strade di Smalling e del suo (quasi) ex club non possano incrociarsi presto, magari nella semifinale di Europa League.