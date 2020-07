Sorteggi Europa League: Roma o Siviglia nei quarti contro la vincente di Olympiacos-Wolverhampton. Possibile United in semifinale

AS ROMA NEWS ULTIME – Dopo i sorteggi di Champions League, a Nyon si decide il percorso finale dell’Europa League che si disputerà in Germania col modello delle “final eight”, dunque in gara secca per ogni turno, con la Roma diretta interessata.

I giallorossi dovranno affrontare prima il Siviglia in gara secca il 5 o 6 agosto nel match valevole per gli ottavi di finale, ma lo farà conoscendo già l’eventuale percorso che la aspetta andando avanti. Di seguito gli aggiornamenti live del sorteggio:

Ore 13:30 – Questo il quadro completo degli accoppiamenti:

Wolfsburg-Shakhtar (1-2 all’andata) contro Eintracht-Basilea (0-3 all’andata)

Inter-Getafe contro Rangers-Bayer Leverkusen (1-3 all’andata)

Istanbul Basaksehir-Copenhagen (1-0 all’andata) contro LASK-Manchester United (0-5 all’andata)

Olympiacos-Wolverhampton (1-1 all’andata) contro Siviglia-Roma

Ore 13:25 – In semifinale la Roma potrebbe eventualmente giocare contro il Manchester United.

Ore 13:22 – Roma o Siviglia giocheranno nei quarti contro la vincente di Olympiacos e Wolverhampton.

Ore 13:10 – Il sorteggio di oggi stabilirà l’intero tabellone fino alla finale. I match si giocheranno in Germania, nelle città di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. Gli ottavi di finale si concluderanno tra il 5 e il 6 agosto, poi si giocheranno 10 e 11 i quarti, 16 e 17 le semifinali e il 21 agosto, ore 21:00, la finalissima.

(Seguono aggiornamenti in diretta)