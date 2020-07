“ON AIR!” – ROSSI: “Finire sotto al Milan sarebbe una tragedia biblica”, FOCOLARI: “Prima se ne va Pallotta è meglio è per tutti”, CATALANI: “Se l’Atalanta batte la Juve può vincere lo scudetto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ieri ho avuto la conferma che la Roma farà 30 milioni con Ibanez, e 35 con Villar…c’è stata la certificazione… Domani è possibile il ritorno alla difesa a 4 con Mancini e Ibanez centrali…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi ci sono notizie soltanto tragiche… Pallotta vuole prendere tempo per lo stadio, la Raggi sta per dare il via libera, e quindi la disgrazia è doppia. Speriamo che non si possano realizzare nessuna delle due cose: né lo stadio, né la permanenza di Pallotta. E non perchè non vogliamo lo stadio della Roma, ma perchè Pallotta resterebbe e questo sarebbe uno spauracchio per Roma. L’altra notizia nefasta è Zaniolo: tanto anche se si vendono anche lui, per una settimana ci sarà malcontento e poi finirebbe lì. Sarebbe una vergogna, ci saranno tante merda**e che ti direbbero: “Eh ma per 60 milioni che fai, non lo vendi?“….”

David Rossi (Roma Radio): “L’Inter? Se io arrivassi quarto, mi dimetterei. Se hai un minimo di onorabilità, ti dimetti. Se fai lo stesso fatto da Spalletti, criticatissimo, che con Gagliardini e Brozovic è arrivato quarto, e tu con Lukaku, Eriksen e Sanchez fai lo stesso risultato…ti hanno preso un sacco di roba, non scherziamo…ti hanno preso Barella, Sensi… La Roma? Io sono deluso e sarò critico, perchè per me era da Champions, ma per chi diceva che era una squadra da sesto-settimo posto la Roma sta là dove doveva stare… Se la Roma arrivasse sotto il Milan sarebbe una tragedia biblica, perchè ci sarebbero i preliminari da fare che sono una rottura di scatolo sesquipedale. Sono preoccupatissimo, i giocatori devono essere concentrati. Se vogliono fare una settimana di vacanze devono arrivare sopra al Milan, altrimenti sono dolori pesanti…Guardate che i preliminari di Europa League sono un terno al lotto in questa situazione, se becchi una tedesca sono dolori…”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “L’Inter al momento è quarta, come con Spalletti. Il risultato è negativo considerando le aspettative, il fatto che si dice che loro sì che hanno persone competenti di calcio, che hanno speso un sacco di soldi, e che hanno davanti la peggior Juventus degli ultimi anni…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Se domani vincesse l’Atalanta andrebbe a sei punti dalla vetta. Quelli volano e non hanno niente da perdere, gli altri hanno tutto da perdere. Pensate al nervosismo di Sarri, e di Ronaldo. Pensate se l’Atalanta vincesse lo scudetto, nel mondo calcistico si parlerebbe di questo per mesi, sarebbe simile alla favola del Leicester. Io vi dico, non mi meraviglierei. La Lazio ringraziando Dio sta a pezzi, ha una panchina corta e senza quei 12-13 non vanno, l’Atalanta invece ha preso coscienza che le può vincere tutte. Domani può anche succedere che batta la Juve, e se vince va a sei, e poi non lo so come finisce…”

Dario Bersani (Rete Sport): “A me piaceva da morire Fofana, è un aratro, è un pazzo, ma ti serve uno che va a quel ritmo, che ti fa lo strappo. Devi avere uno che rompe un attimo la monotonia del centrocampo. Però in questo momento è sparito… De Paul? Magari due anni fa, perchè ora se vai da Pozzo meno di 25 non te lo vende. Ormai fa un gol a partita, è cresciuto tantissimo, è anche titolare dell’Argentina…Nuovi proprietari? Speriamo che si sappia qualcosa di più concreto nei prossimi giorni, attendiamo con ansia novità all’orizzonte…”

Guido D’Ubaldo (Radio Radio): “Su Zaniolo la situazione è particolare. In attesa che Pallotta accetti l’offerta di qualche investitore, che non sembra sia più solo Friedkin, bisogna però affrontare l’attualità che è preoccupante. La società deve mettersi a posto, la Roma ha necessità di fare plusvalenze, e non è nelle condizioni di poter rifiutare una grande offerta per Zaniolo. La Juve è il club più interessato in Italia. Se l’offerta dovesse arrivare sui 50-60 milioni, la Roma potrebbe prenderla in considerazione, per lo meno valutarla…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “La Juve ha Zaniolo nel mirino da diversi mesi. Paratici è in posizione di attesa. Avendo chiuso lo scambio Pjanic-Arthur, dal 2 agosto in poi Paratici verificherà lo stato dell’arte della situazione romanista per poi muoversi. C’è incertezza nella società giallorossa in questo momento…”

Roberto Renga (Radio Radio): “60 milioni sono tanti, e non so se la Juve li ha. Zaniolo prima di cedermelo, provo a vendermi anche casa. Lui è una speranza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo? Non si possono dare illusioni. E’ il miglior giocatore che ha la Roma, è uino su cui costruire la squadra del futuro, e venderlo sarebbe una sciagura. Ma se i conti sono quelli che ci dicono, allora che puoi fare. E’ la solita storia di questo Pallotta, che prima se ne va ed è meglio per tutti…lo vogliamo dire?…”

Franco Melli (Radio Radio): “A me hanno detto che senza Covid, con la situazione economica attuale, la Roma non si sarebbe potuta iscrivere al campionato. La cessione di Zanilo sarebbe il completamento della decadenza della Roma americana, il compendio di 10 anni assurdi, e senza cambio di gestione per i tifosi ci sarà un lungo periodo senza sogni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo se me lo posso tenere, io ci costruisco intorno la squadra perchè ha forza e carattere. Però se devo per forza mettere a posto i conti, allora 60 milioni sono tanti…”

Redazione Giallorossi.net