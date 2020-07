Smalling, stop di 7-10 giorni: salterà Parma e Brescia. Si ferma anche Santon, out dieci giorni

ULTIME NEWS AS ROMA – Chris Smalling ha svolto oggi a Villa Stuart per svolgere gli esami strumentali dopo il problema muscolare all’adduttore destro, che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel primo tempo contro il Napoli.

Per l’inglese è previsto uno stop di 7-10 giorni: salterà sicuramente Parma e Brescia, ed è in forte dubbio anche per la sfida del 15 luglio contro l’Hellas Verona. Il suo rientro è previsto quindi per la gara contro l’Inter del 19 luglio.

Si ferma anche Davide Santon, terzino che era rientrato in lista proprio pochi giorni fa per il match contro il Napoli: il calciatore ha riportato un’affaticamento muscolare al polpaccio e anche lui starà fuori per una decina di giorni.