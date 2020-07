Europa League, venerdì il sorteggio degli accoppiamenti fino alla finale

NOTIZIE ROMA CALCIO – Come si legge sul sito ufficiale della UEFA, venerdì 10 luglio a Nyon alle ore 13:00 ci sarà il sorteggio delle prossime fasi di Europa League.

Si inizierà accoppiando i quarti di finale sulla base degli ottavi che si giocheranno nella prima settimana di agosto. Subito dopo saranno sorteggiati gli accoppiamenti per le semifinali e lo slot che giocherà, almeno formalmente, la finale in casa, in programma il 21 agosto.

Non ci saranno limitazioni, ogni squadra potrà capitare contro ogni altra, anche se della stessa Nazione.

Fonte: Uefa.com