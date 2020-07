Una cordata sudamericana punta la Roma e vuole Cavani in giallorosso

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cavani alla Roma? Non era una pura e semplice bomba di mercato, ma una notizia che ha un suo fondamento. Una cordata sudamericana con base in Uruguay, racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), si è mossa in queste settimane per contattare Pallotta.

Perché ha base in Uruguay? Perché il Paese ha delle norme finanziario-fiscali che lo rendono una specie di cassaforte del continente. All’interno del consorzio quindi potrebbero esserci anche investitori di altri paesi, ma di gente uruguaiana ce n’è di sicuro. Ecco perchè, se l’affare andasse in porto, il primo colpo di questo gruppo vorrebbe essere Edinson Cavani.

Il gruppo, prosegue la Gazzetta dello Sport, ha cercato sponda anche presso intermediari di Londra, ma l’opacità di alcuni finanziatori, soprattutto nell’acquisto di un club quotato in Borsa, non lascia tranquilli. Così in tanti sperano che, qualora Pallotta decidesse di vendere, affidi la propria eredità a investitori e non speculatori.

Fonte: Gazzetta dello Sport