SOLBAKKEN: “Le parole di Mou su di me dopo l’Empoli gonfiate dai media norvegesi. Il mio rapporto con lui è buono”

AS ROMA NEWS – Ola Solbakken, attualmente in ritiro con la nazionale norvegese, ha rilasciato un’intervista al portale Dagbladet.no.

L’esterno si è soffermato sul suo rapporto con José Mourinho e ha commentato le dichiarazioni dello Special One nel postpartita di Roma-Empoli (“Solbakken non lo abbiamo comprato, non è arrivato nemmeno durante il periodo di preparazione. È arrivato il 1° gennaio, non è ancora dentro le dinamiche della squadre. Lui deve imparare a giocare con noi, il ragazzo ha qualità ma se siamo in vantaggio 2-0 in casa, zitti e andiamo a casa con 40 punti che per me è una cosa straordinaria“). Ecco le dichiarazioni di Solbakken.

“Non l’ho vissuto così. Che dica che tatticamente non sono bravo come un giocatore che è nel club da molto più tempo, lo capisco perfettamente. Chiedete a Ståle Solbakken (ct Norvegia, ndr) di un nuovo giocatore nella rosa della nazionale e vi dirà lo stesso. Che sia bravo come Martin Ødegaard, per esempio, dubito che risponderà di sì. Non l’ho interpretato come qualcosa di diverso da quello. Sono stati i media norvegesi a interpretarlo diversamente. Anche in Italia non se ne è scritto nulla”.

Vuoi dire che è stato gonfiato a dismisura?

“Sì, i media norvegesi volevano ottenere visualizzazioni. Certo che volevo entrare in quella partita (contro l’Empoli, ndr). Ma capisco che il mister scelga un cambio per controllare il 2-0. Ha scelto un giocatore che conosce le tattiche meglio di me”.

Che rapporto hai con Mourinho?

“Il rapporto è buono, è molto simpatico e caloroso. Puoi venire da lui e parlare di calcio e cose personali. È un brav’uomo”.

Fonte: Dagbladet.no