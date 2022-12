Solbakken, Wijnaldum, Dybala e (forse) Frattesi: come cambia la Roma con i “rinforzi” di gennaio

AS ROMA NEWS – La Roma che rivedremo a gennaio potrebbe essere molto diversa da quella vista nella prima parte di stagione, conclusa con un deludente settimo posto che però lascia apertissime le chance del quarto posto.

Mourinho lavorerà dal 26 dicembre al prossimo 4 gennaio alla sfida contro il Bologna, una partita da affrontare subito con il piglio giusto: per ripartire forte serve una vittoria. Ogni altro risultato sarebbe vissuto come l’ennesimo passo falso di una squadra ancora immatura.

Lo Special One, che non siederà in panchina per squalifica, sta riflettendo attentamente sulla possibilità di cambiare modulo. L’acquisto di Solbakken, a disposizione dal 1 gennaio, e quello possibile di Frattesi permetterebbe alla Roma di pensare davvero a un cambio di sistema.

Il 4-2-3-1 ma anche il 4-3-2-1 sono possibilità concrete: con il centrocampista del Sassuolo sarebbe possibile giocare sia con una mediana a due che a tre, con quest’ultima che diventerebbe molto probabile quando tornerà a disposizione anche Wijnaldum. L’aggiunta in rosa di Solbakken poi spinge ancora di più a pensare al cambio di modulo: il norvegese ama giocare da esterno d’attacco, mentre sarebbe meno a suo agio nel ruolo di terzino a tutta fascia in un 3-5-2.

E Dybala? La Joya è un calciatore universale, che può giocare ovunque e occupare ogni ruolo dell’attacco, sia dietro la punta, che da esterno offensivo ma anche come falso nove. Insomma, tutto sembra indicare un ritorno al sistema di gioco più adatto alle idee di Mou. Contro il Bologna avremo subito una prima risposta in tal senso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini