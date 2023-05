Solo Mou lo sa

AS ROMA NEWS – Un’ossessione. Per i giornali sapere quello che farà Mourinho è diventata una folle rincorsa a una verità che nessuno conosce, se non lo stesso Josè.

Resta, va via, non lo cerca nessuno, lo vuole il PSG, ha rifiutato il Chelsea, rimane solo per mancanza di offerte, rimane solo con la Champions, vuole vincere l’Europa League per poi dire addio. In queste settimane ne stiamo sentendo di tutti i colori. Voci, spifferi, sensazioni, mezze verità condite di ogni salsa. Tutto e il contrario di tutto.

Ma ha davvero senso stare qui ad arrovellarsi sul futuro di Mourinho, cercare di leggere in ogni sua battuta, foto su Instagram, dichiarazione più o meno criptica, un indizio sul suo futuro? Se il tifoso ha anche il diritto di avere questa curiosità, chi ha il compito di raccontare notizie dovrebbe cercare di prestarsi il meno possibile a questo gioco. Perchè di gioco (a indovinare) si tratta.

Se Mourinho resterà a meno lo scopriremo molto presto. Noi, fino a quando indosserà questa casacca, continueremo a proteggerlo, a sostenerlo, a fare il tifo per lui. Nel momento in cui toglierà la tuta della AS Roma per indossarne un’altra, diventerà un nostro nemico, sempre sportivamente parlando. Pur conservando un posto speciale nel nostro cuore, come altri allenatori che con la Roma hanno fatto un pezzetto di storia.

Ma quello che conta adesso è il presente. Inutile preoccuparsi del futuro, perché arriverà comunque.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini