SONDAGGIO: confermeresti Fonseca sulla panchina della Roma anche il prossimo anno? VOTA!

AS ROMA NEWS – La Roma chiude la sua stagione con un quinto posto che le garantisce la qualificazione all’Europa League senza passare per i preliminari e con una brutta eliminazione dalla coppa agli ottavi di finale per mano del Siviglia.

In città il dibattito è aperto: meglio continuare con Fonseca o cambiare allenatore e cominciare un nuovo corso? E’ la domanda che facciamo anche a voi. Partecipate al sondaggio e dite la vostra nell’apposito spazio dedicato ai commenti. A voi la parola!